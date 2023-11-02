Диетолог раскрыла, какие продукты не стоит есть пожилым на завтрак Диетолог Королева: пожилым не стоит есть на завтрак копченые продукты

Пожилым не стоит есть на завтрак жареные и копченые продукты, так как с возрастом желудочно-кишечный тракт начинает работать хуже, рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что такая еда может негативно отразиться на здоровье.

Жареные, копченые продукты не стоит употреблять на завтрак возрастным людям, поскольку работа желудочно-кишечного тракта у пожилых уже не такая хорошая, ограничена возможность секреторного и ферментативного характера, — пояснила специалист.

Тяжелые продукты, например, колбасные изделия, могут оказывать негативное влияние на пищеварительную систему, дополнительно нагружая ее. Диетолог посоветовала также не готовить яичницу со шкварками. Если захотелось съесть это блюдо, то важно внимательно следить, чтобы оно не подгорело. Королева добавила, что с утра лучше включить в рацион зерновые каши и отварные куриные яйца, которые легко усваиваются и придают энергии.

Нутрициолог Евгений Арзамасцев ранее посоветовал пожилым есть брокколи при отсутствии проблем с желудочно-кишечным трактом. По его словам, этот продукт улучшит работу кишечника за счет содержания в нем клетчатки.