Участникам СВО предложили заключать брак, оставаясь в зоне боевых действий «Известия»: в РФ предложили разрешить участникам СВО заключать браки онлайн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Государственной думе России представили инициативу, которая давала бы право участникам специальной военной операции заключать браки онлайн и по биометрическим данным, сообщили «Известия» со ссылкой на одного из авторов законопроекта председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова. Это нужно для того, чтобы уравнять такие отношения в правах с браками других солдат, заключенными до мобилизации или поступления на контракт.

Законопроект предлагает дать возможность спутницам погибших и пропавших без вести участников СВО добиться признания брачных отношений в судебном порядке. Таким образом сожительницы смогут претендовать на положенные в этом случае госвыплаты, наследство и прочее.

Инициативу поддержали в Ассоциации банков России (АБР). Там считают, что право на наследство стоит распространить не только на законных, но и на фактических членов семьи военнослужащего. А кроме того — на пограничников, полицейских и сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении долга.

Проблема законности фактического брака давно назрела. Законодательное закрепление критериев фактического брака внесет ясность в вопросы наследования. Банки сталкиваются с тем, что люди живут вместе, совместно платят кредит, но при смерти одного из них второй не имеет никаких прав на собственность, для приобретения которой взят кредит, — заявил изданию начальник правового управления АБР Сергей Клименко.

Ранее Госдума приняла закон, защищающий деньги участников СВО от списания по долгам. Как сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, средства, которые солдат или офицер получает, защищая страну и граждан, не должны изыматься при банкротстве.