Стало известно, как спутники помогают в боевых действиях Полковник Кошкин: спутники дадут навигационные преимущества

Спутники помогают в боевых действиях на Земле, заявил полковник в отставке Андрей Кошкин. В беседе с Lenta.ru военный эксперт подчеркнул, что они дают армии навигационные преимущества, а также помогают в разведке. По его словам, страны, у которых есть преимущества в космосе, будут более успешны при ведении боевых действиях на Земле.

Тот, кто будет иметь преимущество в космосе, будет иметь его и на Земле. Космос обеспечивает, к примеру, навигационные системы, GPS, — пояснил Кошкин.

Кроме того, спутники обеспечивают контроль за Землей. Благодаря современным технологиям появляется возможность следить за климатическими и экологическими процессами, делать прогнозы. Военный эксперт уточнил, что практически все боевые действия можно обеспечить при помощи космических аппаратов.

На сегодняшний день все боевые действия можно обеспечить с помощью космических средств разведки и контроля независимо от технического обеспечения, — заключил Кошкин.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук ранее рассказал, что особенностью российских корректируемых бомб стало то, что теперь их полет может корректировать пилот. Военный эксперт объяснил, что это обычные бомбы вакуумного исполнения и объемного взрыва, которые раньше применялись в качестве бомб свободного падения.