Стало известно, как накажут заморивших голодом дочь родителей-сыроедов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.Ru

Родителям-сыроедам, заморившим голодом двухлетнюю дочь в Красноярске, грозит лишение свободы на срок до четырех лет, рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Кроме того, их могут лишить родительских прав в отношении двух других детей.

По статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) наказание составляет до трех лет лишения свободы. По статье 125 УК РФ (оставление в опасности) — до одного года. С огромной долей вероятности родители будут лишены родительских прав в отношении двух оставшихся детей. Поэтому в данном случае наличие несовершеннолетних детей вряд ли будет смягчающим обстоятельством, — пояснил Исаев.

Как сообщалось ранее, в отношении родителей-сыроедов возбуждено уголовное дело. Следственный комитет планирует ограничить подозреваемых в родительских правах. Их детей в настоящее время обследуют врачи.

По данным СМИ, семья не считалась маргинальной или неблагополучной. Несколько лет назад супруги увлеклись осознанным питанием и производством растительного масла из семян и косточек. Они ели исключительно растительную пищу и приучали детей вести такой же образ жизни. В апреле 2023 года самая младшая из трех девочек заразилась коронавирусом, но родители не стали обращаться за медпомощью, а занялись самостоятельным лечением ребенка. Через два дня девочка скончалась.