Стало известно, как мошенники узнают данные о счетах россиян

Мошенники узнают персональные данные и состояние счетов россиян от микрофинансовых организаций и из онлайн-магазинов. Такие источники назвал руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко. Об этом сообщило радио «Спутник».

Пащенко заявил, что крупные кредитные организации практически закрыли возможность утечки данных, чего нельзя сказать о микрофинансовых организациях (МФО).

Когда МФО выдают кредиты, то у их операторов ниже социальная ответственность, они могут за небольшую плату сливать данные, — сказал Пащенко.

Кроме того, мошенники могут проанализировать, что покупал человек в интернет-магазине.

Если человек в месяц закупается на 40–50 тысяч рублей, то им становится понятно, что на карте существует какая-то приличная сумма. Базы данных онлайн-магазинов являются одними из самых востребованных, по которым происходит «обзвон». По ним мошенники и работают, — объяснил эксперт.

Он порекомендовал не оставлять данные в сомнительных интернет-магазинах.

Ранее сообщалось, что новые уловки в арсенале кибермошенников появляются практически ежедневно. В последнее время преступники пытаются нажиться на одном из ключевых интересов россиян — криптовалюте. Они используют для этого известные бренды и образы медийных персон.