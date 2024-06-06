Названа доля россиян-матершинников KP.RU: 18% опрошенных россиян используют мат

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россияне стали больше использовать жаргон и мат, пишет KP.RU со ссылкой на проведенный по случаю Дня русского языка опрос. Уточняется, что количество матерящихся людей выросло с 8% до 18%.

По данным издания, только 64% проголосовавших стараются следить за чистотой речи и грамотностью. Согласно предыдущему опросу, количество людей, которые стараются говорить и писать правильно составляло 76% респондентов.

Я часто на работе использую мат и жаргон. А что поделать, если коллеги по-другому не понимают, — поделился один респондент.

Отмечается, что 10% людей осознают, что пишут или говорят не очень грамотно, такое же количество проголосовавших было в 2022 году, когда проводился похожий опрос. Однако, выросло количество россиян, которые следят за чистотой речи только при важных людях или на работе, показатель поднялся с 6% до 8%. Респонденты отметили, что смогут расслабиться или допустить использование нецензурной лексики только в компании друзей или дома.

Ранее, по результатам другого опроса, стало известно, что россияне не готовы отказаться от машины в пользу велосипеда в качестве основного вида транспорта. Многие респонденты отмечали, что не могут использовать велосипед из-за нехватки специализированных дорожек, отсутствия должной физической подготовки, а также из-за больших расстояний.