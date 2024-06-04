Россияне рассказали, готовы ли они пересесть с машины на велосипед KP.RU: россияне не готовы отказаться от машины в пользу велосипеда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россияне не готовы отказаться от машины в пользу велосипеда в качестве основного вида транспорта, пишет KP.RU со ссылкой на проведенный опрос. Многие респонденты отмечали, что не могут использовать велосипед из-за нехватки специализированных дорожек, отсутствия должной физической подготовки, а также из-за больших расстояний.

Согласно полученным данным, каждый пятый опрошенный не готов променять автомобиль на велосипед. При этом 17% участников исследования готовы применять велосипед для поездок в парке или за городом. Еще 10% интервьюируемых заявили, что пересаживаются на двухколесный транспорт летом для того, чтобы избежать пробок.

Наибольшее количество опрошенных — 52% — предпочитают передвигаться на городском транспорте. Некоторые из них отметили, что не умеют ездить на велосипеде. Наименьшая группа респондентов — 1% —заявили, что крайне редко пользуются двухколесными средствами для передвижения, но не исключают его как основной вид транспорта.

Ранее в результате опроса, проведенного в социальной сети «Одноклассники», большая участников исследования указали, что посветят лето любимым хобби. Еще 66% россиян отметили, что жаркое время года у них ассоциируется со спортом.