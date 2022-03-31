Стало известно, как кибермошенники обманывают детей в интернете

Чаще всего киберпреступники обманывают детей в социальных сетях или онлайн-играх, рассказал аналитик Центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Игорь Фиц. При этом он добавил, что в онлайн-играх, как правило, детей обманывают подростки постарше, сообщает Lenta.ru.

Часто мошенничеством в онлайн-играх промышляют дети постарше или подростки, которые пользуются доверчивостью и неопытностью маленьких геймеров. Социальные сети к схемам классического мошенничества добавляют угрозы социального характера, например кибербуллинг, — заверил Фиц.

По его словам, мошенники часто создают страницы известных блогеров в интернете и от их лица предлагают поучаствовать в сомнительных конкурсах и лотереях. Другим способом обмануть детей являются объявления о быстром заработке, которые привлекают доверчивых подростков, стремящихся к финансовой независимости от родителей. В онлайн-играх юным жертвам обычно предлагают купить виртуальные предметы по заниженным ценам, резюмировал Фиц.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Николай Дмитриев рассказал, что мошенники на фоне санкций стали обманывать россиян по-новому. Они используют дефицит на некоторые товары для вымогательства денег у россиян.