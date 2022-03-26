Финансист рассказал о новых уловках мошенников на фоне санкций

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Николай Дмитриев рассказал, что мошенники на фоне санкций стали обманывать россиян по-новому. Они используют дефицит на некоторые товары для вымогательства денег у россиян, пишет РИА Новости.

Речь идёт о запчастях, компьютерных комплектующих, лекарствах, продуктах питания.

Играя на панических настроениях потребителей, злоумышленники предлагают несуществующие товары на сайтах объявлений или в фейковых интернет-магазинах. Получив деньги, они исчезают, — пояснил эксперт.

Предложения могут поступать по телефону, электронной почте, в мессенджерах и соцсетях. Нередко мошенники представляются предпринимателями, дилерами, представителями органов власти. Хищение денег, как правило, происходит при переходе по ссылке на поддельный сайт, где жулики вынуждают потенциальную жертву ввести данные банковской карты, а также при продаже несуществующего товара на крупных интернет-платформах торговли.

Ещё один распространённый сценарий — предложение кредитов по ставке ниже рыночной. Жертву убеждают взять кредит и перевести деньги на принадлежащий мошенникам «антикризисный» счёт. Либо по старинке выманивают полные данные карты и приходящие по СМС коды.

Также жулики могут представляться сотрудниками банка и пугать жертву тем, что на его имя пытаются оформить кредит. Для пресечения этого человеку самому нужно оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счёт».

От всех уловок мошенников, какие бы новые методы они не применяли, есть универсальная защита, говорит Дмитриев.

Не совершайте никаких операций с картой или счётом под диктовку телефонного собеседника, адресата в электронной почте или мессенджере. Прервите общение и сами перезвоните в финансовую организацию по официальному телефону, — советует эксперт.

Не стоит верить слишком выгодным предложениям, переходить по ссылкам в письмах с неизвестных адресов, принимать важные решения, не посоветовавшись с родными или друзьями.

Ранее новосибирские судебные приставы сообщили об опасности сообщений в электронной почте с призывом погасить задолженность. Это письма от мошенников, которые не стоит открывать, так как приставы не имеют полномочий их рассылать.