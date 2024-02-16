Стало известно, как изменился уровень доверия россиян Путину ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 79% за неделю

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Президент РФ Владимир Путин

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 79,4%, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом отмечается рост соответствующего показателя на 0,3% за неделю. Опрос проводился среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян с 5 по 11 февраля.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,4% участников опроса (плюс 0,3%), а уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,2% и составляет 76,9%, — говорится в исследовании.

Вместе с тем одобрительно о деятельности правительства высказались 54,2% опрошенных (минус 1,1%), а работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 52,8% респондентов (минус 1,2%). При этом 61,8% участвовавших в опросе заявили о доверии к главе российского кабмина.

В рамках опроса россияне также оценили глав парламентских партий. В частности, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 29,2% (минус 2,3%), лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 25,9% (минус 1,9%), а главе ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,3% (минус 2,3%).

При этом уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42,7% и остался на прежнем уровне. В пользу КПРФ высказались 8,8% (плюс 0,3%), ЛДПР — 8,3% (плюс 0,1%), «Справедливой России — За правду» — 3,6% (минус 0,1%).

Ранее ВЦИОМ опубликовал первый рейтинг кандидатов в президенты РФ, фаворитом оказался действующий глава государства Владимир Путин с 75% голосов от электорально активных россиян. За Владислава Даванкова (партия «Новые люди») согласны голосовать 5%, за Николая Харитонова (КПРФ) — 4%, за Леонида Слуцкого (ЛДПР) — тоже 4%. Борис Надеждин, который заявлял о 10% потенциальных голосов, в список социологов не вошел, так как к выборам не допущен.