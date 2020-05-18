Стало известно, как данные оштрафованных москвичей могли попасть в Интернет

https://static.news.ru/photo/9f3efd6c-9914-11ea-92b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данные нарушителей карантина в Москве могли попасть в открытый доступ после публикации скриншотов самими оштрафованными. Об этом заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Обязанность контролирующих органов, как и других органов исполнительной власти города Москвы, <...> отправлять в информационную систему данные о начислении административного штрафа. Номер УИН указан в постановлении о назначении административного наказания. Оно направляется заказным письмом через «Почту России» и адресовано конкретному лицу, — цитирует чиновника РИА Новости.

По его словам, утечка данных могла произойти только в случае выкладывания в Сеть скриншотов постановлений, где указан уникальный номер. Это, добавил Данчиков, не является фактом нарушения контролирующим органом законодательства о защите персональных данных.

Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура начала проверку по сообщениям об утечке данных нарушителей самоизоляции в Москве.

Незадолго до этого стало известно, что персональные данные оштрафованных оказались доступны на сайтах оплаты штрафов. Оказалось, что найти имя, фамилию, а также серию и номер паспорта можно по уникальному идентификатору начислений. Как пояснили специалисты, собрать базу данных можно без особых усилий — простым перебором. Вручную сделать это практически невозможно, однако с помощью специальных программ не составит труда. Чтобы избежать утечек, система должна блокировать попытки многократного введения УИН, однако сайты для оплаты штрафов такой защиты чаще всего не имеют.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 4,8 млн человек, погибли свыше 316,73 тысячи, выздоровели более 1,86 млн.

В России на 18 мая общее число инфицированных достигло 290 678, более 70 209 выздоровели, умерли 2722 человека. В Москве — 142 824 заболевших, выздоровели более 70,2 тысячи, умерли 1,5 тысячи.