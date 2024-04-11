Стало известно, как часто нужно стирать шторы Эксперт по уходу за домом Туаев: шторы необходимо стирать раз в год или полгода

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Шторы следует стирать раз в год или в полгода, а подушки — не реже трех раз в год, предупредил эксперт по уходу за домом Валерий Туаев. В разговоре с LIFE.ru он подчеркнул, что важно регулярно проветривать подушки. Одеяла также необходимо стирать: делать это стоит раз в квартал. При обнаружении пятен рекомендуется использовать специальный спрей для текстиля.

Как уточнил эксперт, для уборки в квартире нужно подбирать подходящие чистящие средства. Важно, чтобы они сочетали в себе эффективность, безопасность и экологичность. Лучше всего, чтобы они были биоразлагаемыми. Проводить уборку нужно только в перчатках.

Кроме того, уборку стоит начинать сверху вниз: сначала помыть люстру и потолок, затем шкафы и стены и только после этого пол. Туаев напомнил, что не надо забывать и о шторке для ванной: на ней скапливаются микробы. Ее необходимо постирать, а после каждого приема душа расправлять, чтобы не появился налет.

Строительный эксперт Федор Васильев ранее рассказал, что крупные предметы, иголки и монеты, на большой скорости попавшие в пылесос, могут вывести из строя важные части механизма. По его словам, также не стоит убирать пылесосом воду. Перед уборкой лучше убедиться, нет ли на полу крупных предметов.