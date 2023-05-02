Стало известно, дрова из какого дерева сделают шашлык ядовитым Глава Союза дачников Чаплин: дрова из ольхи, самшита и тиса сделают шашлык ядовитым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дрова из ольхи, самшита, тиса и кипариса лучше не использовать для костра или мангала, где планируется готовить шашлык, так как при горении данные породы древесины выделяют ядовитые вещества, рассказал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он добавил, что вкус мяса также испортят хвойные породы дерева.

Если мясо пропитается хвойным ароматом, то есть риск серьезного отравления. Также нельзя использовать отходы дерева: трухлявые поленья, старые доски, ящики, поломанную мебель: мясо пропитается запахом лака и краски. Есть также и ядовитые породы деревьев: ольха, самшит, тис, кипарис. Ими нельзя топить даже камин, — подчеркнул Чаплин.

Собеседник также призвал не использовать для розжига глянцевую бумагу или газеты, бензин, спирт, керосин, так как вкус блюда испортится, а само мясо станет опасным для органов ЖКТ.

Эксперт Роскачества Наталья Завьялова ранее в разговоре с РИА Новости посоветовала не покупать шашлык, замаринованный в белом соусе, для снижения риска отравления. Она отметила, что также важно обращать внимание на размер кусочков, чтобы мясо было удобно насаживать на шампур и оно равномерно доходило до готовности.