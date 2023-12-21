Стало известно, что за болезнь подкосила детей в поезде Тюмень — Адлер Роспотребнадзор: у детей в поезде Тюмень — Адлер выявили грипп А и ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дети, следовавшие с отдыха в поезде Тюмень — Адлер, заболели гриппом А и ОРВИ, сообщил со ссылкой на Роспотребнадзор губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, в настоящий момент их состояние удовлетворительное, они находятся под присмотром врачей и специалистов Роспотребнадзора.

Сейчас ребят осматривают медики и специалисты Роспотребнадзора. Около 60 детей имеют признаки ОРВИ. У 15 из них лабораторно подтвержден грипп А. Состояние у всех удовлетворительное. Им оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними, — уточнил Бусаргин.

Губернатор также подтвердил, что во время поездки умерла 12-летняя девочка. Профильные ведомства и полиция выясняют причины и обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что у нескольких детей в какой-то момент проявились признаки ОРВИ и поднялась температура. Когда состав проезжал Пензенскую область, состояние 12-летней девочки резко ухудшилось, после чего она потеряла сознание и умерла. В поезде детей сопровождали двое врачей и медсестра, попытки которых реанимировать девочку не увенчались успехом.

В Сердобске к спасению детей подключилась бригада медиков РЖД. На тот момент высокая температура наблюдалась у четырех детей, еще у 30 несовершеннолетних выявили признаки простуды.