Стало известно, что ВВС Китая сделают с самолетом Пелоси по пути на Тайвань Военный историк Норин: Китай даст пощечину США, сопроводив самолет Пелоси по пути на Тайвань

Фото: Zhang Nan/Xinhua/Global Look Press

ВВС Китая

Военный историк Евгений Норин объяснил NEWS.ru значение фразы «Армия КНР не будет сидеть сложа руки» пресс-секретаря Минобороны Китая Тань Кэфэя — таким образом представитель ведомства отреагировал на вероятный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Эксперт предположил, что Пекин отправит свои истребители сопровождать авиалайнер американки, что станет «дипломатической пощечиной» для Белого дома.

Зачем атаковать самолет Пелоси? Наверно, ВВС КНР сопроводят его своими истребителями [по пути на Тайвань]. Сам по себе такой факт станет очень серьезным выпадом и дипломатической пощечиной для США. Устроить демонстративный заход в территориальные воды и воздушное пространство Тайваня. Короче говоря, есть много промежуточных стадий перед каким-то вторжением, всяческая демонстрация, — отметил Норин.

По его словам, планы «вернуть Тайвань в родную гавань» Пекин никогда не скрывал. Историк добавил, что от того, насколько КНР успешно справится с данной задачей зависит статус КНР во всем мире как великой державы.

Китайская сторона выступает категорически против визита Пелоси на Тайвань, заявил ранее пресс-секретарь Министерства обороны КНР Тань Кэфэй. Он отметил, что Пекин требует от Вашингтона выполнять свои обещания не поддерживать независимость острова, передает РИА Новости. Кэфэй добавил, что в случае посещения Пелоси Тайваня армия Китая «не будет сидеть сложа руки». Газета Financial Times 24 июля отмечала, что Китай может дать военный ответ в случае визита Пелоси на Тайвань.

Ранее спикер палаты представителей США заявила о необходимости продемонстрировать поддержку Тайваню. При этом она не стала обсуждать визит на остров по соображениям безопасности.

Издание Global Times ранее отмечало, что визит американского представителя на Тайвань грозит стать поводом для большой войны.