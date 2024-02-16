Стало известно, что мешает развиваться туризму в Дагестане Турэксперт Мурадян: национальные особенности мешают развить туризм в Дагестане

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Каспийск, Республика Дагестан

Национальные особенности являются сдерживающим фактором и мешают развиваться туризму в Дагестане, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. В разговоре с НСН эксперт подчеркнул, что преимущественно там живут мусульмане, поэтому женщины не могут носить открытые купальники.

Преимущественно там живут мусульмане, поэтому купаться в открытых купальниках женщинам не стоит, это важно. Это один из сдерживающих факторов, который не дает отрасли там развиваться. Когда отдыхаешь в Крыму, с подобным не сталкиваешься, — пояснил Мурадян.

При этом путешествия в Дагестан на фоне ограничений и роста цен на заграничные туры становятся более популярными. По словам турэксперта, поездка обойдется в 40 тысяч рублей с учетом гостиницы и первичных экскурсий. Кроме того, появление морских курортов также может повысить посещаемость региона. Мурадян при этом призвал учитывать национальные особенности желающим отдохнуть в Дагестане.

В Башкирии организаторы туристической путевки «Тур для дур» ранее приняли решение о смене названия после резонанса среди общественности. На портале от Центра развития туризма Республики Башкортостан теперь указано наименование «Тур для матур», что в переводе означает «красивый, хороший».