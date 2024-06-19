Стало известно, что грозит потушившему свечи в храме уроженцу Таджикистана Юрист Русяев: потушившего свечи в московском храме мигранта могут депортировать

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Гражданина Таджикистана, потушившего свечи в православной московской церкви и напавшего на одну из прихожанок, могут депортировать из России, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, существует также риск, что мужчину могут лишить свободы на срок до одного года.

В отношении 20-летнего гражданина Таджикистана было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Согласно этой статье, деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, принудительными работами на срок до одного года либо лишением свободы на срок до одного года. Учитывая, что он является иностранным гражданином, существует также риск его депортации из России после отбытия наказания, — рассказал Русяев.

Юрист отметил, что депортация может быть применена по решению суда или компетентных органов в качестве дополнительной меры, сопутствующей основному наказанию. Возможна как высылка из страны после отбытия наказания, так и принудительное контролируемое передвижение к пункту пересечения границы, пояснил эксперт.

Вместе с тем судам предоставляется право назначить более мягкое наказание, чем лишение свободы, например обязательные или принудительные работы. Возможно назначение и условного срока. При вынесении приговора суд будет учитывать все обстоятельства дела, степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого и другие факторы, смягчающие или отягчающие ответственность, — добавил Русяев.

Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов осудил потушившего все свечи в московском храме мигранта. Он отметил, что такие действия мог совершить только человек, далекий от понимания сути религии и находящийся в духовном упадке.