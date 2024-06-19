Муфтий Москвы осудил потушившего свечи в храме мигранта из Таджикистана

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Ильдар Аляутдинов

Заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в беседе с NEWS.ru осудил мигранта, потушившего все свечи в столичном храме адмирала Федора Ушакова. Он отметил, что такие действия мог совершить только человек, далекий от понимания сути религии и находящийся в духовном упадке.

Ситуация, произошедшая в одной из церквей Москвы, безусловно, вызывает негодование и возмущение. Такие действия мог совершить только человек, который далек от понимания сути религии и находится в духовном упадке. В Коране сказано: «[Верующие!] Не оскорбляйте тех [богов], к которым взывают люди помимо Аллаха...», — пояснил Аляутдинов.

Муфтий Москвы подчеркнул, что верующим человеком является тот, рядом с которым приверженцы других религий и взглядов чувствуют себя спокойно и безопасно. Он добавил, что вера должна проявляться в делах, поступках и уважении к окружающим.

Истинный верующий не посягает на честь, имущество, достоинства и чувства других людей. Его вера проявляется в уважительном отношении к окружающим, в добрых делах и поступках. Если же человек нарушает права других, что является в том числе нарушением закона, то он должен понести соответствующее наказание, — заключил Аляутдинов.

В Москве правоохранители ранее задержали мигранта из Таджикистана, который потушил все свечи и напал на прихожанку в храме. По версии следователей, мужчина совершил данный поступок с целью оскорбления чувств верующих.