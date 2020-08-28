Стало известно число пользователей интернета в России

https://static.news.ru/photo/e16d7996-eab5-11ea-af86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интернетом в России регулярно пользуются порядка 100 млн человек, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

Мы сегодня видим, что из 145 миллионов жителей и граждан Российской Федерации интернетом пользуются около 100 миллионов человек, — отметил Волин, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, 45 млн жителей страны, которые не пользуются интернетом — это дети или пожилые граждане. Тем не менее даже эти категории населения всё чаще вовлекаются в виртуальную сеть.

Волин также добавил, что в России по-прежнему существуют труднодоступные районы, где нет интернета.

Ранее NEWS.ru писал, что пользователи Telegram из ряда стран, в том числе России, сообщают о сбоях в работе мессенджера.

Согласно данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, неполадки начались примерно в 12:45 мск.