Стало известно число пользователей интернета в России

Интернетом в России регулярно пользуются порядка 100 млн человек, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
Мы сегодня видим, что из 145 миллионов жителей и граждан Российской Федерации интернетом пользуются около 100 миллионов человек, — отметил Волин, слова которого
приводитРИА Новости.
По его словам, 45 млн жителей страны, которые не пользуются интернетом — это дети или пожилые граждане. Тем не менее даже эти категории населения всё чаще вовлекаются в виртуальную сеть.
Волин также добавил, что в России по-прежнему существуют труднодоступные районы, где нет интернета.
Ранее NEWS.ru писал, что пользователи Telegram из ряда стран, в том числе России, сообщают о сбоях в работе мессенджера.
Согласно данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, неполадки начались примерно в 12:45 мск.
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