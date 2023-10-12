Стало известно, чем семечки полезны для пожилых Врач Арзамасцев: семечки улучшат работу сердечно-сосудистой системы пожилых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семечки полезны для пожилых, так как они содержат магний, который улучшает работу сердечно-сосудистой системы, нервных клеток и кишечника, рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев. В беседе с «Москвой 24» он уточнил, что продукт поможет защитить нервные ткани от перегрузок.

Семечки содержат достаточное количество магния, это полезно для пожилых людей. Он улучшает работу сердечно-сосудистой системы, нервных клеток, нервной ткани, защищает ее от перегрузок. Также магний улучшает перистальтику кишечника, с которой у пожилых есть проблемы, — отметил специалист.

Кроме того, семечки являются хорошим источником белка, которого часто не хватает в рационе пожилых. Не все люди в возрасте готовы есть большое количество мяса, в таком случае семечки позволят немного стабилизировать ситуацию. При этом Арзамасцев предупредил, что рассматривать их в качестве полноценной замены остальным белковым продуктам не следует. Врач добавил, что семена подсолнечника содержат полезные жиры, которые улучшат работу сердца и мозга. Растительные жиры также защищают клетки и печень.

Врач-диетолог Марият Мухина ранее рассказала, что пожилым людям следует отказаться от винограда. По ее словам, люди за 60 часто страдают от инсулинорезистентности, или сахарного диабета, поэтому данная ягода для них считается вредной.