Стало известно, чем россияне любят заниматься во время маникюра Опрос: 28% россиян во время маникюра любят смотреть фильмы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почти треть (28%) россиян во время маникюра и педикюра любят смотреть фильмы и сериалы, свидетельствуют данные опроса социальной сети «Одноклассники» и платформы «Авито Услуги». Еще 22% опрошенных тратят это время на прослушивание музыки и подкастов. При этом 9% респондентов признались, что параллельно участвуют в рабочих онлайн-встречах и отвечают на сообщения коллег, а 17% россиян отметили, что отправляют во время маникюра голосовые и видеосообщения.

Больше половины (60%) респондентов любят поговорить с мастером и не против, чтобы он начал беседу. Для 30% опрошенных желание разговаривать во время процедуры зависит от настроения. При этом 10% россиян отказываются вступать в беседу с мастером. Чаще всего такой ответ выбирали молодые люди от 18 до 24 лет.

Соцсеть «Одноклассники» также отметила рост интереса пользователей к теме бьюти-процедур. Вовлеченность в эту тему выросла на 48%. Кроме того, 12% публикаций на платформе посвящены дизайну маникюра.

В опросе приняли участие 10 тысяч пользователей старше 18 лет из разных городов России.

Эксперт по обучению уходу за ногтями Варвара Котова ранее рассказала, что маникюр с прозрачным покрытием, известный также под названиями clean look, «маникюр богатой девушки», остается популярным трендом. По ее словам, такой дизайн хорошо сочетается с разными образами.