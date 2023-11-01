Стали известные самые безопасные российские города для жизни Финуниверситет: безопаснее всего жить в Грозном и во Владикавказе

Наиболее безопасными городами России являются Грозный, Владикавказ и Набережные Челны, вслед за ними идут Калининград, Череповец, Москва, Санкт-Петербург, сообщил «Российской газете» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, там наиболее благоприятная социальная среда, в них комфортно жить и работать. Он отметил, что люди чаще всего уезжать в другие места из-за таких факторов, как опасная среда жизни и конфликтность социальных отношений.

В лидерах нашего рейтинга (наиболее безопасных городов — NEWS.ru) Грозный, Владикавказ и Набережные Челны. За ними в списке Калининград, Череповец, Москва, Санкт-Петербург, Киров и Кострома, — сказал Зубец.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос среди жителей России, чтобы выяснить, какие города признаны лучшими для жизни зимой. Согласно результатам исследования, первое место в рейтинге занял Сочи, набравший 45% голосов респондентов. Второе место занял Краснодар, третье место разделили Пятигорск и Минеральные Воды. Россияне признались, что их привлекает отсутствие снега и теплый климат в этих городах.

Опрос проводился в октябре 2023 года во всех регионах России. Его участниками стали свыше 3,2 тысячи человек в возрасте старше 18 лет из числа экономически активных.