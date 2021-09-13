Стали известны самые частые последствия коронавируса

Больше половины переболевших коронавирусом респондентов (61%) заметили последствия болезни. Самый популярный побочный эффект — слабость и усталость, их наблюдали 62%. Исследование провёл сервис HeadHunter, сообщает РИА Новости.

Также распространёнными проблемами оказались снижение работоспособности и концентрации внимания (48%), забывчивость (43%), проблемы с обонянием (42%), изменение вкусовых рецепторов (36%), одышка (31%), нарушения сна (31%).

Не так регулярно встречается тревога (28%), у каждого четвёртого наблюдаются частые головные боли (25%) и перепады настроения (25%). Некоторые называли боль в суставах, выпадение волос, обострение хронических заболеваний, депрессию и повышенную потливость.

Каждый пятый восстанавливался от месяца до двух, у 18% респондентов на реабилитацию ушло меньше недели, у стольких же от двух до шести месяцев. От полугода до года пришлось восстанавливаться 12% опрошенных. Каждый десятый был вынужден уйти в отпуск.

Чаще всего (от 55%) заболевали сотрудники сфер «безопасность», «медицина и фармацевтика», «закупки», «маркетинг, реклама, PR». Реже — работники транспорта и логистики, рабочий персонал.

Лечение от коронавируса в ДМС входит лишь у 3% опрошенных, финансовая поддержка работодателя есть у 2%, а специальная программа по реабилитации — у 1%.

Некоторые последствия коронавируса могут остаться с пациентом на всю жизнь. Информацию об осложнениях после коронавируса и прививки собрал NEWS.ru.