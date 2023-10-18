Стали известны результаты масштабной проверки «Уральских авиалиний» SHOT: в «Уральских авиалиниях» прошли масштабные проверки

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Самолеты «Уральских авиалиний» летали с вмятинами на фюзеляже, а техническое обслуживание велось с нарушением норм, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник в Ространснадзоре. Это показала масштабная проверка, начатая после посадки самолета авиакомпании на пшеничном поле.

По данным канала, проверка выявила ряд нарушений. Например, на одном из бортов их было 19, на другом — 14. В частности, на нескольких аэробусах были вмятины на фюзеляже и двигателях, при этом информация об этом не вносилась в специальный журнал. Также были обнаружены такие повреждения, как деламинация стекол в кабине пилотов, течь гидравлической жидкости. Последнее и привело к тому, что один из самолетов был вынужден сесть в поле.

Зимой 2023 года учебный центр авиакомпании лишили сертификата из-за некачественного учебного процесса. Как отмечается, в результате всех этих недостатков аэробусы А320 и А321 «Уральских авиалиний» попали в 62 нештатные ситуации с начала прошлого года.

В середине сентября самолет Airbus 320 авиакомпании «Уральские авиалинии» вынужденно сел прямо на поле. На борту был 161 пассажир. Причиной случившегося стал отказ гидросистемы. Долететь до запасного аэродрома в Новосибирске не хватало топлива.

Позже стало известно, что колхоз имени Ленина в Новосибирской области, чье поле стало местом посадки лайнера, намерен потребовать от авиакомпании компенсации за простой сельхозработ. Ущерб может составить 1,2 млн рублей, если Airbus не отбуксируют до первых заморозков.