Стали известны подробности ЧП, где рабочего затянуло в конвейер Погибший в конвейере рабочий под Красноярском грубо нарушил технику безопасности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рабочий предприятия в Красноярском крае, которого затянуло в конвейер по переработке сырья, грубо нарушил технику безопасности, из-за чего случилась трагедия, заявил в беседе с NEWS.ru начальник управления производством в ООО «ПИК» Алексей Андреев. По его словам, погибший сотрудник не является жителем Красноярска, он работал вахтовым методом.

Человек работал вахтовым методом, он не из Красноярска. Он грубо нарушил технику безопасности, из-за чего и случилась трагедия. Я знал его лично, но в момент происшествия не присутствовал. Дело в том, что я работаю с восьми утра до 20:00, а это произошло ночью, — рассказал Андреев.

Согласно информации прокуратуры, ЧП произошло в ночь на 29 января на предприятии в селе Никольском. Оператор линии глиноподготовки загружал сырье в конвейер для его дальнейшего распределения в работу. По предварительным данным, мужчина пытался самостоятельно устранить засор, не выключив при этом оборудование, после чего его затянуло вглубь конвейера. Рабочий скончался на месте.

Ранее в Забайкальском крае оператор котельной лишился обеих ног в результате несчастного случая. Конечности 30-летнего рабочего отсекли металлические детали конвейера, когда тот запустил транспортерную ленту. Мужчину госпитализировали. В результате ЧП была частично остановлена работа котельной.