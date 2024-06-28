Желонкин подтвердил свой уход с поста главного редактора «Коммерсанта»

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Владимир Желонкин

Владимир Желонкин подтвердил NEWS.ru свой уход с должности главного редактора «Коммерсанта». По его словам, все причины обозначены на сайте издательского дома. От дальнейших комментариев Желонкин отказался.

Да, покинул пост. Все причины написаны на сайте у нас. Мне нечего больше добавить, — заявил он.

Совет директоров «Коммерсанта» сообщил, что Михаил Лукин назначен главным редактором газеты и шеф-редактором издательского дома. Изменения вступают в силу с 1 июля 2024 года.

Желонкин в свою очередь сохранит пост гендиректора издательского дома «Коммерсант». Он занимал пост главреда с 2018 года.

Михаил Лукин впервые пришел в «Коммерсант» в 1992 году. Журналист участвовал в запуске ежедневной газеты. Работе в издательском доме он посвятил более 17 лет. С 2013 по 2023 год занимал разные должности в ТАСС и ВТБ. Совет директоров пожелал новому шеф-редактору успехов в реализации планов, а также выразил надежду, что кадровые изменения в руководстве издательского дома поспособствуют укреплению роли «Коммерсанта» как одного из лидеров российского медиарынка.

Журналист Александр Черных ранее рассказал, что встретился с корреспондентом Никитой Цицаги накануне его гибели. По словам сотрудника «Коммерсанта», он и другие товарищи пытались отговорить коллегу от рискованной поездки.