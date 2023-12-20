Стала известна предварительная причина смерти Пухляша из Little Big Baza: танцор Красилов мог умереть от эндокринопатии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Красилов

Telegram-канал Baza пишет, что предварительной причиной смерти танцора Дмитрия Красилова, получившего известность после съемок в клипе Uno группы Little Big, стала эндокринопатия. Данная группа заболеваний характеризуется нарушением деятельности эндокринных желез. Источники канала также сообщают, что в крови у Красилова был обнаружен алкоголь, однако официально данная информация не подтверждена.

По сведениям канала, эксперты также проверят образцы крови артиста на наличие следов наркотиков. Результаты анализа будут готовы примерно через месяц. Точная причина гибели танцора пока неизвестна.

Подруга танцора Анна Калашникова ранее заявила, что Красилов не жаловался на свое самочувствие. По ее словам, за несколько дней до смерти он был полон энергии. Однако Калашникова отметила, что артист чувствовал выгорание и усталость из-за предновогодних мероприятий. У него было много творческих планов на декабрь и первые месяцы 2024 года, в частности, он планировал записать новую песню. Участие в записи должна была принять и сама Калашникова.