«Выгорание, усталость»: подруга Пухляша вспомнила об их последней встрече Анна Калашникова: перед смертью Дмитрий Красилов не жаловался на здоровье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Красилов

Танцор Дмитрий Красилов, известный в шоу-бизнесе как Пухляш из клипа Little Big, перед смертью не жаловался на проблемы со здоровьем, сообщила подруга артиста певица Анна Калашникова, пишет Lenta.ru. По словам исполнительницы, она встречалась с артистом несколько дней назад и он был полон энергии. Калашникова отметила, что в декабре, как и многие публичные люди, Красилов чувствовал выгорание и усталость из-за большого числа предновогодних мероприятий.

Буквально несколько дней назад с ним виделись. Он был полон энергии. Не было заметно, что он себя как-то плохо чувствовал. Что он чем-то серьезным болел, я не слышала, мне он не жаловался. Было выгорание, была усталость, это было. Мы все в декабре устаем, потому что по три-четыре мероприятия в день. Но что-то смертельное — нет. Так жалко. Он был такой молодой — 29 лет. Ужас, — сказала исполнительница.

Калашникова отметила, что Красилова было много творческих планов, у него был «расписан весь декабрь». По словам певицы, они собирались записать совместный трек.

Ранее сообщалось, что Красилов умер в Москве. Тело танцора обнаружили в его квартире. Артисту стало плохо накануне, когда он возвращался с работы, после этого он перестал выходить на связь. После к Красилову приехал работодатель и, когда ему не открыли, вызвал сотрудников МЧС, те выломали дверь.

Красилов получил известность после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno, с которой они должны были выступать на Евровидении в Нидерландах, однако выступление не состоялось из-за пандемии коронавируса. Клип с участием Красилова набрал на YouTube 279 млн просмотров, что стало абсолютным рекордом для конкурса.