Россияне стали чаще пользоваться услугой «друг на час». Они платят незнакомцам деньги за совместные походы в кафе, магазины, кино или же просто за общение в Интернете. Специалисты списывают популярность необычной услуги на недостаток приятелей в жизни россиян и предупреждают об опасности таких мимолётных знакомств. Между тем сами исполнители роли «друга на час» говорят о преимуществах такого вида общения перед встречами с обычными знакомыми.

По сравнению с августом 2018 года спрос на эту услугу вырос в 2,7 раза, передаёт РИА Новости. Оказалось, что популярнее всего дружба на коммерческой основе среди москвичей (69,9%) и петербуржцев (12,8%). Социальный психолог Алексей Рощин в разговоре с News.ru объяснил это тем, что жизнь людей в крупных городах протекает по схеме «дом-работа-дом». По этой причине у многих россиян просто нет времени на то, чтобы завести друзей, и они испытывают чувство одиночества.

Россияне зачастую очень много работают. Уходят с утра, приходят поздно вечером, а в воскресенье отсыпаются. Им просто некогда знакомиться и заводить отношения. Получается, что друзей у них нет, а потребность в общении остаётся. У многих людей жизнь очень скудна и посвящена зарабатыванию денег и выживанию. При этом в России почти нет сообществ по интересам, где люди обычно и находят себе друзей. Поэтому россиянам с горя приходится искать «суррогат». Алексей Рощин социальный психолог

Социальный психолог отметил, что раньше люди находили знакомых и друзей на работе. Однако сегодня она зачастую не предполагает выполнения совместных задач с коллегами. На работе, по словам специалиста, россияне в основном общаются только с клиентами и начальником. При этом люди, с которыми они дружили в школе и институте, зачастую уезжают в другие города. Многие из них вступают в брак и заняты семейным бытом.

Takmeomeo/PIxabay

Один из исполнителей роли «друга на час» — Сергей — считает, что главная причина популярности услуги кроется в недостатке внимания со стороны родственников. Россияне зачастую не могут поделиться с близкими своими переживаниями и поэтому вынуждены искать незнакомца, который их выслушает. Сергей отметил, что «друг на час» выступает в роли слушателя и не вторгается в личную жизнь клиента. Ведь чаще всего он не является психологом и не имеет права давать советы касательно той или иной ситуации. У клиента есть возможность высказаться, не опасаясь того, что кто-то ещё узнает его секреты или же будет лезть к нему с советами.

Нажива на одиноких

Тем не менее в услуге «друг на час» есть не только положительные стороны. Криминалист Михаил Игнатов отметил, что в наше время общение с незнакомцами может нести в себе потенциальную угрозу. Связано это с тем, что человек не знает истинного характера и помыслов так называемого друга. Специалист рекомендовал россиянам не пользоваться такими услугами.

Практика показывает, что среди таких собеседников есть много криминальных деятелей. Они прекрасно умеют разговаривать и располагать к себе. Эти люди умеют завлечь человека, максимально расположить к себе, а после — разузнать всю конфиденциальную информацию: чем он занимается, сколько получает, где хранит деньги. Затем собеседник под любым предлогом навязывается к жертве домой и происходит либо банальная кража, либо разбойное нападение. Так называемый друг добавляет человеку в напиток клофелин, тот отключается и приходят люди, которые обворовывают квартиру. Михаил Игнатов криминалист

Столкнуться с угрозой можно, даже если встречаться с «другом на час» на нейтральной территории. Криминалист объяснил, что незнакомец предварительно выведывает информацию о том, с кем живёт жертва. Затем он отправляется на прогулку с клиентом именно в тот момент, когда знает, что дома у него никого нет. В это время его подельники обворовывают квартиру.

Столкнуться с неприятными последствиями можно, даже просто общаясь с «другом на час» в мессенджере. Многие клиенты затрагивают с незнакомцами темы, которые могут их скомпрометировать. Они, по словам криминалиста, могут стать предметом шантажа и вымогательства.