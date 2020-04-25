Спрос на специалистов по логистике и IT-технологиям вырос в Москве

https://static.news.ru/photo/aaab9c2e-877f-11ea-bcf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичный банк вакансий с 27 марта по 13 апреля пополнился на 9,2 тыс. позиций. Спрос на работников наблюдается в сфере логистики, IT-технологий, доставке, складских работах, онлайн-сервисах.

Бизнес начал приспосабливаться к условиям пандемии, отмечается на сайте мэрии Москвы. По данным кадровых агентств, вакансий стало даже больше, чем за аналогичный период прошлого года — их количество выросло на 1,9% и составило 316 тысяч.

Рост спроса на рынке труда привёл к снижению обращений в центр занятости, отмечает заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Число безработных за минувшую неделю уменьшилось на 14%.

Заявку на подбор вакансий можно оформить на порталах «Моя работа», «Моя карьера». Также на сайте центра занятости «Моя работа» доступны сервисы профтестирования, ориентации и обучения по национальным программам. Также там можно получить консультации и услуги по содействию в открытии собственного дела.

На сайте «Моя карьера» можно получить направление на профориентационное тестирование, консультацию психолога, карьерного эксперта. Запись на приём осуществляется с помощью онлайн-заявки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спрос на удалённую работу в РФ растёт с февраля 2020 года. В марте количество подобных вакансий увеличилось на 71%. Предложения размещают в таких сферах, как IT-сектор, образование, финансовые услуги, СМИ, реклама, торговля, PR, дизайн.