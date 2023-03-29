«Спрос колоссальный»: эксперт объяснил почему «кусаются» цены на турбазы Замглавы Альянса туристических агентств Мкртчян рассказал о нехватке турбаз в России

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Подавляюще большинство турбаз в стране были созданы ещё в советские времена. Объекты размещения отдыхающих относительно высокого класса — в большом дефиците при «сумасшедшем» спросе и «кусающихся» ценах. Об этом NEWS.ru рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

В России очень не хватает качественных турбаз. Так, порядка 90% из них — старые, ещё из советского прошлого, которым, как правило, более 30 лет. Тут можно относительно недорого отдохнуть: например, на берегу Дона сутки на базе отдыха такого типа стоят в среднем 3500-4000 рублей вместе с трёхразовым питанием, — заявил Мкртчян.

Отдых на более «премиальных» турбазах — категории «четыре звезды» и выше — стоит 10-20 тысяч рублей в сутки. Однако в этом сегменте наблюдается острый дефицит предложения.

Спрос на качественное размещение сегодня колоссальный. Подобных турбаз катастрофически не хватает, отсюда — и кусающиеся цены. Например, спрос на хорошие турбазы на Алтае и Байкале просто сумасшедший, он превышает предложение в четыре-пять раз. Но пока там очень низкий сервис и очень высокие цены, — добавил Алексан Мкртчян.

Он также отметил, что уже к апрелю большинство турбаз на Алтае будет забронировано до конца лета.

Летом 2022 года NEWS.ru подробно рассказывал, как отели и базы отдыха на фоне международной изоляции РФ из-за происходящего на территории Украины превратились едва ли не в ключевой туристический рынок. В эпоху экономических и политических катаклизмов спрос на них стремительно вырос: россияне все чаще выбирают турбазы в своих регионах для поездок на выходные или чтобы провести там короткий отпуск. Однако отдых в таком формате оказался чреват «астрономическими тратами».