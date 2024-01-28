Жительница рухнувшего ростовского дома рассказала, как вытаскивала соседей Don Mash: жильцов рухнувшего дома в Ростове приходилось вытаскивать силой

Фото: 61.mchs.gov

Мастер спорта по кикбоксингу Ольга Алиева, проживавшая в развалившейся многоэтажке на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, рассказала, что помогала соседям эвакуироваться, когда дом начал рушиться. В комментарии Telegram-каналу Don Mash девушка отметила, что многие не хотели покидать квартиры и некоторых пенсионеров пришлось уводить на улицу насильно.

Вчера вечером я лежу и вижу, что на меня провисает потолок. Все, что я успела, я схватила: документы, телефон, теплую одежду. Начала будить всех соседей, помогать старикам, инвалидам выбираться из этого дома. Многие старики не хотели выходить. Мы прямо их насильно вытаскивали, — рассказала Алиева.

Девушка подчеркнула, что под завалами уже частично обрушившейся многоэтажки осталось много ее личных вещей. В том числе Алиева не успела забрать с собой сбережения, а также кубки и медали, которые очень важны для нее.

Жительница аварийного дома Ольга ранее рассказала, что многоэтажка сильно просела, а по ночам были слышны скрипы. По ее словам, обрушения происходили и раньше — так, у ее родителей обвалилась межкомнатная стена от давления, после чего управляющая компания просто заложила и закрасила перегородку. Женщина заявила, что в таком состоянии дом находится уже 10 лет.