Специфика субподряда: почему взбунтовались строители платной трассы М-12

Прокуратура и государственная инспекция труда Нижегородской области начали проверку после стихийной забастовки рабочих в Арзамасе, нанятых субподрядчиком госкорпорации «Российские автомобильные дороги» (Росавтодор) для возведения одного из участков платной трассы М-12 Москва — Казань. На фоне миллиардов бюджетных средств, выделяемых на коммерческую автомагистраль, рабочие утверждают, что трудились без оформления и изначально получали подённую зарплату, которую им якобы стали задерживать. Дело сдвинулось с мёртвой точки только после вмешательства прокуратуры и трудовой инспекции. Один из победителей тендера, осваивающий почти 150 млрд рублей на стройке двух этапов автотрассы под Нижним Новгородом, говорит, что вся информация о бунте похожа на вброс, а в Госдуме обращают внимание, что нарушение прав наёмных работников — следствие перманентных сбоев в системе субподряда. Подробности — в материале NEWS.ru.
Бунт камазистов и экскаваторщиков
Рабочие, занятые на поставке щебня для строительства трассы М-12 в Нижегородской области, объявили забастовку из-за того, что второй месяц трудятся без заработной платы. Видео с места протестной акции, снятое бригадиром Никитой Кожемякиным,
Проработал месяц на [железнодорожной] станции Арзамас-1 в качестве бригадира, работу выполнял качественно, выполнял все условия, людям деньги за вагоны платили, но нестабильно, приходилось бегать выбивать эти копейки. Дошло дело до того, что я снял видео, где много людей бастуют: экскаваторщики, камазисты, рабочие. После этого видео мне начало угрожать руководство, что меня, мою семью убьют, сделают меня инвалидом, у них есть огромные связи, — сообщал автор видео.
Журналисты нижегородского издания «Кстати»
Какая именно организация нанимала рабочих, остаётся неизвестным, поскольку, по словам забастовщиков, никаких бумажных договоров с ними не заключали. В Едином государственном реестре юридических лиц человек по имени Автандил Николаевич Кахиани фигурирует несколько раз как учредитель четырёх ранее ликвидированных компаний: ООО «Крестьянский двор» в Рязанской области (занималось животноводством, закрыто в январе 2016 года), а также московских ООО «ОмегаТур» (занималось туристической деятельностью, закрыто в марте 2013 года), ООО «БатПромСтрой» (занималось оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, закрыто в августе 2017 года) и ООО «Торговый дом мир-Э» (занималось сдачей собственного недвижимого имущества, закрыто в начале 2013 года).
В сентябре госкорпорация «Росавтодор» как заказчик строительства платной трассы М-12
В Росавтодоре не прокомментировали ситуацию, заявив, что забастовка не отразится на строительстве платной трассы. В прокуратуре Арзамаса пояснили, что совместно с Государственной инспекцией труда в Нижегородской области
В рамках проверки будет дана оценка законности невыплаты заработной платы, неоформления трудовых отношений с работниками. В случае выявления нарушений трудового законодательства прокуратурой будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования, — завили в ведомстве.
Специалист государственной инспекции труда в Нижегородской области Лариса Айзман в интервью NEWS.ru добавила, что по предварительной информации, с работниками не заключены трудовые договоры. При этом сами бастующие к ним не обращались. Сейчас представители ведомства вместе с прокурорами устанавливают точное название нарушителя прав рабочих, поскольку «на строительном объекте работают несколько субподрядных организаций».
В случае неоформления трудовых отношений работникам будет рекомендовано обращаться в суд с целью установления факта трудовых отношений, а потом обращаться в инспекцию труда для проведения проверки соблюдения трудового законодательства и принятия мер инспекторского реагирования, — отметили в ведомстве.
Как рассказал NEWS.ru Никита Кожемякин, после инициированных прокурорами и трудовыми инспекторами проверок у работодателя нашлись деньги на погашение долгов.
Бесконечные сбои в системе
NEWS.ru направил запросы в ДСК «Автобан» и ООО «СиАрСиСи рус», чтобы выяснить, на чьём участке произошёл конфликт рабочих с субподрядчиком, а также выяснить информацию о последнем.
В дочернем предприятии китайской компании CRCC не смогли оперативно ответить на запрос редакции. Один из представителей «Автобана» на условиях анонимности не исключил, что трудовой конфликт мог произойти на их участке № 4, добавив, что если нарушение прав работников имело место, то допущено оно было не ими, а субподрядчиком. Назвать имя последнего он при этом затруднился.
В официальном комментарии для NEWS.ru первый замдиректора АО «ДСК „Автобан“» по безопасности Елена Усманбаева подчеркнула, что из сообщения СМИ о забастовке «совершенно неясно, о работниках какого юридического лица идёт речь», а сама информация о трудовом конфликте «больше похожа на информационный вброс». Претензии Никиты Кожемякина, по её мнению, «не конкретизированы» и «не содержат точной информации, позволяющей идентифицировать ситуацию». К тому же, как заявляет замдиректора предприятия, «неясно, на какие вопросы даются ответы и имеют ли эти вопросы какое-либо отношение к осуществляемому строительству», в том числе и к «Автобану».
Она добавила, что «трудовые права должны соблюдаться», а в случае их нарушения «работники должны обращаться в правоохранительные органы, прокуратуру, трудовую инспекцию».
АО «ДСК „Автобан“», как генеральный подрядчик строительства объекта, обеспокоено вопросом соблюдения трудовых прав работников и всех привлекаемых для осуществления строительства субподрядных организаций. В случае поступления соответствующих жалоб, обращений от работников субподрядных организаций мы готовы оказать им всяческое содействие в защите их прав, — добавила Усманбаева.
Как
Участники стройки — СУ-910, СУ-911 и СУ-905 — занимаются мобилизацией сотрудников и технических ресурсов на объект, организацией вахтовых городков и площадок складирования материалов, устройством временных дорог и площадок для мостовиков, а также заготовкой инертных материалов для выполнения строительно-монтажных работ, — следует из сообщения.
В январе 2021 года в холдинге «Автобан» заявляли, что начали работы по строительству трассы в Нижегородской области, а также
Как заявил NEWS.ru депутат Госдумы Олег Шеин, «строители — молодцы, потому что свои права надо отстаивать, а если человеку не платят за его труд — это воровство».
В российском законодательстве написано: если человек не получает заработную плату более чем две недели, он вправе приостановить работу. То есть действия людей являются не только справедливыми, но и законными. Нельзя исключать, что в данном случае работодатель прибегал к модели неофициальной занятости, когда некоторые работники вообще не были официально трудоустроены, а некоторые могли, например, работать на договорах по минимальной зарплате в 12 тысяч рублей в месяц, но при этом в реальности у них зарплата была больше. С тем чтобы уклониться от налогов, работодатель мог выходить на такую «серую» схему. Эта ситуация требует достаточно жёсткой реакции органов прокурорского надзора и, я думаю, руководства Нижегородской области для того, чтобы права работников были защищены.
Также он отметил, что, как правило, в таких ситуациях «вместо нормальных конкурсов проводят мутные аукционы», после которых «возникает тема субподрядчиков».
Субподряд специфичен тем, что фирма-прослойка может деньги не платить своевременно или вообще не платить. И на этом фоне возникают бесконечные сбои в системе. Но это уже история другого характера, связанная с тем, как коммерческие структуры выясняют отношения между собой, но заработная плата — святое, и они должны её платить, — добавил Шеин.
Он посоветовал наёмным работникам, если их трудовые права нарушаются работодателем, не только обращать на это внимание органов прокурорского надзора, но и объединяться в профсоюзы, которые «дают определённого рода прикрытие от расправы со стороны начальников и права на переговорный процесс». В этом случае, как отмечает Олег Шеин, «возникает тема представительства»: «Люди в этом случае имеют право на собрание, представляя не самих себя, но и своих товарищей по работе. Соответственно, работодатель не может это игнорировать».
Также Шеин готов лично направить соответствующие депутатские запросы, если считающие себя обманутыми строители из Нижегородской области обратятся к нему.
Миллиарды туда, миллиарды сюда
Скоростная автотрасса Москва — Казань является частью международного транспортного маршрута Западная Европа — Западный Китай. На строительство четырёхполосной автомобильной дороги М-12 протяжённостью 729 км с расчётной скоростью движения 120 км/ч Минтранс в 2018 году
Окончание строительства автомагистрали Москва — Казань намечено на 2024 год, к 2030-му Михаил Мишустин поручил продлить её до Екатеринбурга. Помимо «Автобана» и «СиАрСиСи рус» подрядчиками «Автодора»
В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.