Специфика субподряда: почему взбунтовались строители платной трассы М-12

Прокуратура и государственная инспекция труда Нижегородской области начали проверку после стихийной забастовки рабочих в Арзамасе, нанятых субподрядчиком госкорпорации «Российские автомобильные дороги» (Росавтодор) для возведения одного из участков платной трассы М-12 Москва — Казань. На фоне миллиардов бюджетных средств, выделяемых на коммерческую автомагистраль, рабочие утверждают, что трудились без оформления и изначально получали подённую зарплату, которую им якобы стали задерживать. Дело сдвинулось с мёртвой точки только после вмешательства прокуратуры и трудовой инспекции. Один из победителей тендера, осваивающий почти 150 млрд рублей на стройке двух этапов автотрассы под Нижним Новгородом, говорит, что вся информация о бунте похожа на вброс, а в Госдуме обращают внимание, что нарушение прав наёмных работников — следствие перманентных сбоев в системе субподряда. Подробности — в материале NEWS.ru.

Бунт камазистов и экскаваторщиков

Рабочие, занятые на поставке щебня для строительства трассы М-12 в Нижегородской области, объявили забастовку из-за того, что второй месяц трудятся без заработной платы. Видео с места протестной акции, снятое бригадиром Никитой Кожемякиным, обнародовал паблик «Арзамас Live». Его автор обвинил субподрядчика в том, что расчёт изначально производился по окончании каждого трудового дня. Сначала деньги исправно выплачивались, но затем начались перебои, и теперь средства находят только на дизельное топливо. Некоторых сотрудников, по словам автора ролика, нанимают на несколько дней, после чего ищут предлог, чтобы не платить им за труд. Помимо этого, Кожемякин утверждает, что рабочим не обеспечиваются нормальные условия труда и быта — люди живут в кабинах машин, а в туалет ходят «куда придётся».

Забастовка рабочих на участке трассы М-12 Кадр из видео/vk.com

Проработал месяц на [железнодорожной] станции Арзамас-1 в качестве бригадира, работу выполнял качественно, выполнял все условия, людям деньги за вагоны платили, но нестабильно, приходилось бегать выбивать эти копейки. Дошло дело до того, что я снял видео, где много людей бастуют: экскаваторщики, камазисты, рабочие. После этого видео мне начало угрожать руководство, что меня, мою семью убьют, сделают меня инвалидом, у них есть огромные связи, — сообщал автор видео.

Журналисты нижегородского издания «Кстати» попытались взять интервью у представителя субподрядчика Автандила Кахиани, однако тот отказался комментировать ситуацию, заявив корреспонденту: «Я не хочу разговаривать с провокаторами».

Какая именно организация нанимала рабочих, остаётся неизвестным, поскольку, по словам забастовщиков, никаких бумажных договоров с ними не заключали. В Едином государственном реестре юридических лиц человек по имени Автандил Николаевич Кахиани фигурирует несколько раз как учредитель четырёх ранее ликвидированных компаний: ООО «Крестьянский двор» в Рязанской области (занималось животноводством, закрыто в январе 2016 года), а также московских ООО «ОмегаТур» (занималось туристической деятельностью, закрыто в марте 2013 года), ООО «БатПромСтрой» (занималось оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, закрыто в августе 2017 года) и ООО «Торговый дом мир-Э» (занималось сдачей собственного недвижимого имущества, закрыто в начале 2013 года).

В сентябре госкорпорация «Росавтодор» как заказчик строительства платной трассы М-12 заключила тендеры на несколько участков в Нижегородской области с двумя коммерческими структурами. Почти 150 млрд рублей получила дорожно-строительная компания «Автобан», контролируемая экс-депутатом Госдумы от «Единой России» Алексеем Андреевым, и 58 млрд — российская «дочка» китайской CRCC, ООО «СиАрСиСи рус». При этом работы должны проводиться с привлечением субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего бизнеса. До этого сообщалось, что эти тендеры не состоялись , поскольку на них заявлялось по одному участнику.

В Росавтодоре не прокомментировали ситуацию, заявив, что забастовка не отразится на строительстве платной трассы. В прокуратуре Арзамаса пояснили, что совместно с Государственной инспекцией труда в Нижегородской области начали проверку .

В рамках проверки будет дана оценка законности невыплаты заработной платы, неоформления трудовых отношений с работниками. В случае выявления нарушений трудового законодательства прокуратурой будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования, — завили в ведомстве.

Специалист государственной инспекции труда в Нижегородской области Лариса Айзман в интервью NEWS.ru добавила, что по предварительной информации, с работниками не заключены трудовые договоры. При этом сами бастующие к ним не обращались. Сейчас представители ведомства вместе с прокурорами устанавливают точное название нарушителя прав рабочих, поскольку «на строительном объекте работают несколько субподрядных организаций».

В случае неоформления трудовых отношений работникам будет рекомендовано обращаться в суд с целью установления факта трудовых отношений, а потом обращаться в инспекцию труда для проведения проверки соблюдения трудового законодательства и принятия мер инспекторского реагирования, — отметили в ведомстве.

Как рассказал NEWS.ru Никита Кожемякин, после инициированных прокурорами и трудовыми инспекторами проверок у работодателя нашлись деньги на погашение долгов.

Бесконечные сбои в системе

NEWS.ru направил запросы в ДСК «Автобан» и ООО «СиАрСиСи рус», чтобы выяснить, на чьём участке произошёл конфликт рабочих с субподрядчиком, а также выяснить информацию о последнем.

В дочернем предприятии китайской компании CRCC не смогли оперативно ответить на запрос редакции. Один из представителей «Автобана» на условиях анонимности не исключил, что трудовой конфликт мог произойти на их участке № 4, добавив, что если нарушение прав работников имело место, то допущено оно было не ими, а субподрядчиком. Назвать имя последнего он при этом затруднился.

В официальном комментарии для NEWS.ru первый замдиректора АО «ДСК „Автобан“» по безопасности Елена Усманбаева подчеркнула, что из сообщения СМИ о забастовке «совершенно неясно, о работниках какого юридического лица идёт речь», а сама информация о трудовом конфликте «больше похожа на информационный вброс». Претензии Никиты Кожемякина, по её мнению, «не конкретизированы» и «не содержат точной информации, позволяющей идентифицировать ситуацию». К тому же, как заявляет замдиректора предприятия, «неясно, на какие вопросы даются ответы и имеют ли эти вопросы какое-либо отношение к осуществляемому строительству», в том числе и к «Автобану».

Архивное фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Она добавила, что «трудовые права должны соблюдаться», а в случае их нарушения «работники должны обращаться в правоохранительные органы, прокуратуру, трудовую инспекцию».

АО «ДСК „Автобан“», как генеральный подрядчик строительства объекта, обеспокоено вопросом соблюдения трудовых прав работников и всех привлекаемых для осуществления строительства субподрядных организаций. В случае поступления соответствующих жалоб, обращений от работников субподрядных организаций мы готовы оказать им всяческое содействие в защите их прав, — добавила Усманбаева.

Как говорится на официальной странице ДСК «Автобан» от 1 марта, четвёртый этап автодороги Москва — Казань — это 123-километровый участок, пролегающий по Владимирской и Нижегородской областям.

Участники стройки — СУ-910, СУ-911 и СУ-905 — занимаются мобилизацией сотрудников и технических ресурсов на объект, организацией вахтовых городков и площадок складирования материалов, устройством временных дорог и площадок для мостовиков, а также заготовкой инертных материалов для выполнения строительно-монтажных работ, — следует из сообщения.

В январе 2021 года в холдинге «Автобан» заявляли, что начали работы по строительству трассы в Нижегородской области, а также отчитывались о завершении геодезических и геологических изысканий и монтаже вахтовых посёлков.

Кадр из видео/dskavtoban/vk.com

Как заявил NEWS.ru депутат Госдумы Олег Шеин, «строители — молодцы, потому что свои права надо отстаивать, а если человеку не платят за его труд — это воровство».

В российском законодательстве написано: если человек не получает заработную плату более чем две недели, он вправе приостановить работу. То есть действия людей являются не только справедливыми, но и законными. Нельзя исключать, что в данном случае работодатель прибегал к модели неофициальной занятости, когда некоторые работники вообще не были официально трудоустроены, а некоторые могли, например, работать на договорах по минимальной зарплате в 12 тысяч рублей в месяц, но при этом в реальности у них зарплата была больше. С тем чтобы уклониться от налогов, работодатель мог выходить на такую «серую» схему. Эта ситуация требует достаточно жёсткой реакции органов прокурорского надзора и, я думаю, руководства Нижегородской области для того, чтобы права работников были защищены. Олег Шеин член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Также он отметил, что, как правило, в таких ситуациях «вместо нормальных конкурсов проводят мутные аукционы», после которых «возникает тема субподрядчиков».

Субподряд специфичен тем, что фирма-прослойка может деньги не платить своевременно или вообще не платить. И на этом фоне возникают бесконечные сбои в системе. Но это уже история другого характера, связанная с тем, как коммерческие структуры выясняют отношения между собой, но заработная плата — святое, и они должны её платить, — добавил Шеин.

Он посоветовал наёмным работникам, если их трудовые права нарушаются работодателем, не только обращать на это внимание органов прокурорского надзора, но и объединяться в профсоюзы, которые «дают определённого рода прикрытие от расправы со стороны начальников и права на переговорный процесс». В этом случае, как отмечает Олег Шеин, «возникает тема представительства»: «Люди в этом случае имеют право на собрание, представляя не самих себя, но и своих товарищей по работе. Соответственно, работодатель не может это игнорировать».

Также Шеин готов лично направить соответствующие депутатские запросы, если считающие себя обманутыми строители из Нижегородской области обратятся к нему.

Миллиарды туда, миллиарды сюда

Скоростная автотрасса Москва — Казань является частью международного транспортного маршрута Западная Европа — Западный Китай. На строительство четырёхполосной автомобильной дороги М-12 протяжённостью 729 км с расчётной скоростью движения 120 км/ч Минтранс в 2018 году планировал потратить 540–550 млрд рублей, из которых 70% — государственные расходы. Через два года премьер Михаил Мишустин заявлял, что на проект потребуется уже не менее 650 млрд рублей. О начале строительства М-12 было объявлено в июле 2020 года.

Окончание строительства автомагистрали Москва — Казань намечено на 2024 год, к 2030-му Михаил Мишустин поручил продлить её до Екатеринбурга. Помимо «Автобана» и «СиАрСиСи рус» подрядчиками «Автодора» стали компании «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко (53 млрд рублей), «Трансстройинвест» (21 млрд), «ВАД» (59,5 млрд) и «Трансстроймеханизация» Аркадия Ротенберга (123,2 млрд). Общая сумма контрактов составила более 464 млрд рублей.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.