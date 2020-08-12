Специалисты назвали самое безопасное место в самолёте

https://static.news.ru/photo/a47ff35e-dc89-11ea-adc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на то что самолёт считается самым безопасным видом транспорта, многие пассажиры испытывают страх во время авиаперелёта.

Эксперты выяснили, какие лучше занимать места в авиалайнере, чтобы полёт не привёл к сильному стрессу.

Как пишет «Царьград», особое беспокойство у пассажиров возникает в ситуации турбулентности, а также при попадании самолёта в воздушные ямы. По мнению специалистов, поездка пройдёт более стабильно в передней части борта. Тем, кого укачивает, лучше выбрать места у крыльев авиалайнера и избегать задней части самолёта, так как именно там сильнее всего ощущаются воздушные ямы.

Ранее о том, как обезопасить себя при возникновении нештатных ситуаций на борту воздушного судна, рассказали бортпроводницы. Отмечается, что падение самолёта происходит реже, чем другие ЧП, например возгорание двигателя и задымление в салоне. Стюардессы посоветовали ещё до взлёта посчитать ряды от места, на котором сидит пассажир, до аварийного выхода. Эта информация позволит понять (в случае, например, плохой видимости при задымлении), куда нужно двигаться при аварийной посадке.

Также члены экипажа анонимно рассказали, что полезно смотреть на реакцию стюардов при возникновении каких-то потенциально опасных ситуаций. В частности, в условиях сильной турбулентности, когда пассажиры начинают паниковать, бортпроводники обычно спокойны, так как знают, что опасности нет.