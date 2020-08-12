Специалисты назвали самое безопасное место в самолёте

Несмотря на то что самолёт считается самым безопасным видом транспорта, многие пассажиры испытывают страх во время авиаперелёта.
Эксперты выяснили, какие лучше занимать места в авиалайнере, чтобы полёт не привёл к сильному стрессу.
Как
Ранее о том, как обезопасить себя при возникновении нештатных ситуаций на борту воздушного судна, рассказали бортпроводницы. Отмечается, что падение самолёта происходит реже, чем другие ЧП, например возгорание двигателя и задымление в салоне. Стюардессы посоветовали ещё до взлёта посчитать ряды от места, на котором сидит пассажир, до аварийного выхода. Эта информация позволит понять (в случае, например, плохой видимости при задымлении), куда нужно двигаться при аварийной посадке.
Также члены экипажа анонимно рассказали, что полезно смотреть на реакцию стюардов при возникновении каких-то потенциально опасных ситуаций. В частности, в условиях сильной турбулентности, когда пассажиры начинают паниковать, бортпроводники обычно спокойны, так как знают, что опасности нет.
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