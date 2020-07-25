«Считайте ряды»: стюардессы дали пассажирам советы на случай ЧП в самолёте

https://static.news.ru/photo/16dba39e-ce16-11ea-8e99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бортпроводницы рассказали пассажирам, как обезопасить себя при возникновении нештатных ситуаций на борту воздушного судна.

Отмечается, что падение самолёта происходит реже, чем другие ЧП, например, возгорание двигателя и задымление в салоне. Стюардессы посоветовали ещё до взлёта посчитать ряды от места, на котором сидит пассажир, до аварийного выхода. Эта информация позволит понять (в случае, например, плохой видимости при задымлении), куда нужно двигаться при аварийной посадке, передаёт Express.

Также члены экипажа анонимно рассказали, что полезно смотреть на реакцию стюардов при возникновении каких-то потенциально опасных ситуаций. В частности, в условиях сильной турбулентности, когда пассажиры начинают паниковать, бортпроводники обычно спокойны, так как знают, что опасности нет.

Вероятность воспользоваться этими советами крайне низка, отмечается в материале: согласно статистике, шансы попадания в авиакатастрофу составляют один к 5,4 млн. А по данным Flyfright, во всех ЧП с пассажирскими самолётами выжили 98,6% людей, находившихся там.

Как писал NEWS.ru ранее, пассажиры, избежавшие гибели в авиакатастрофах, рассказали о том, как им удалось спастись. Так, Джулиана Кепке и Эрвин Тумири, которые сумели выжить при крушении самолётов в 1971 и 2016 годах соответственно, рассказали, что своим спасением обязаны ремням безопасности.