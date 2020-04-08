СПЧ попросил правительство поддержать СМИ из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/55273942-798e-11ea-8587-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет при президенте по правам человека обратился в правительство с просьбой о принятии мер поддержки в связи с кризисом, вызванным коронавирусом. В СПЧ считают, что в помощи властей нуждаются СМИ, которые испытывают трудности из-за падения рекламного рынка.

По информации, полученной от журналистов, существование многих медиа поставлено под угрозу, говорится на сайте СПЧ.

Их круглосуточная, оперативная и качественная работа важна как никогда — журналисты должны информировать о ходе антивирусной кампании, освещать работу правительства, направленную на поддержку бизнеса и граждан, давать рациональную и взвешенную оценку событиям, противостоять «фейк-ньюс», — отмечают правозащитники.

Среди предложений совета введение моратория на проверки исполнения лицензионных условий, отказ от отправки материалов на хранение в ВГТРК, отсрочка платежей по аренде государственной недвижимости и введение печатных СМИ в перечень товаров первой необходимости. Кроме того, кабмин просят снизить для СМИ страховые взносы до 15%, а НДС от продажи электронных копий — до 10%.

В издержках СМИ большую долю составляет заработная плата. Именно выплата зарплат стала трудноразрешимой задачей для огромного числа редакций. И именно здесь сейчас можно снизить нагрузку. Это забота не о бизнесе, а о сотрудниках СМИ, — подчеркнул глава СПЧ Валерий Фадеев.

Ранее, как писал NEWS.ru, Фадеев заявил, что закрытие границ субъектами Российской Федерации неуместно, если речь не идёт о жёстком карантине. Таким образом он отреагировал на решение некоторых регионов России при введении собственных мер из-за коронавируса закрыть границы. По его мнению, идея закрыть границы регионов — это мера жёсткого карантина. И подобные решения должны приниматься на федеральном уровне.