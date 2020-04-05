Глава СПЧ считает любые решения о закрытии границ субъектов РФ неуместными

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Закрытие границ субъектами Российской Федерации неуместно, если речь не идёт о жёстком карантине. Об этом заявил Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Таким образом он отреагировал на решение некоторых регионов России при введении собственных мер из-за коронавируса закрыть границы. По его мнению, идея закрыть границы регионов — это мера жёсткого карантина. И подобные решения должны приниматься на федеральном уровне.

Такая региональная вольница, по-моему, не уместна, — сказал он в интервью газете «КП».

NEWS.ru писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение полностью закрыть границы республики с 5 апреля. Будут ограничены въезд и выезд воздушным и наземным транспортом. Исключение будет сделано для продовольственных и медицинских перевозок. Кадыров подчеркнул, что для перемещения по долгу службы будут выдаваться пропуска от оперативного штаба. В том случае, если кого-либо экстренно потребуется вывезти из республики, вопрос будет решаться в индивидуальном порядке, отметил Кадыров.