СПЧ попросил Минюст объяснить статус очереди на одиночный пикет

https://static.news.ru/photo/392e60da-c867-11ea-8362-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет по правам человека при президенте России обратился в Министерство юстиции с просьбой об уточнении правового статуса людей, которые стоят с массовыми одиночными пикетами, а также стоят в очереди к одиночному пикету.

Причиной стали задержания участников акций в поддержку журналиста Ильи Азара 28-31 мая. Полицейские трактовали происходящее как массовое мероприятие, которое было запрещено в период самоизоляции, говорится в отчёте СПЧ, опубликованном на сайте совета.

Очевидно, что нахождение граждан в заполненных автозаках в течение нескольких часов создало более высокие риски заражения COVID-19, чем их стояние в одиночных пикетах на открытом воздухе, — ответили там.

Аналогичных разъяснений СПЧ ждёт от судебных органов.

Как писал NEWS.ru, 29 мая на одиночных пикетах возле здания ГУ МВД по Москве задержали нескольких журналистов. Сотрудники СМИ устроили акции из-за того, что полицейские задержали их коллегу из «Новой газеты» Илью Азара, который, в свою очередь, выразил протест в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.