https://static.news.ru/photo/b8dd1622-2bce-11ea-9034-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее прочный лёд на водоёмах имеет синеватый или зеленоватый цвета. Матово-белому или желтоватому доверять не стоит. Самый крепкий — прозрачный, рассказали представители МЧС России. Ведомство уточнило, что над ямами лёд кажется более тёмным, он прогнётся, но не разрушится.

Если впереди тёмное пятно, а следов цивилизации не видно, то в этом месте на поверхность может выходить подводный родник. Здесь лёд очень тонкий. От него лучше держаться подальше, пишет РИА Новости.

Кроме того, застывший лёд со снегом также таит в себе опасности. Если человек слышит треск под ногами, то необходимо сразу отойти назад.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Вологодской области полицейский спас подростка, который провалился под лёд. Ребёнка госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает.