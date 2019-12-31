https://static.news.ru/photo/e7359d92-2ba5-11ea-97be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Вологодской области полицейский спас подростка, провалившегося под лёд. Инцидент произошёл вечером в городе Устюжне.

К сотрудникам госавтоинспекции обратился прохожий. По его словам, на реке он заметил группу детей, которые катались на коньках по льду. Правоохранители сразу же отправились на место. В сумерках были видны только силуэты и свет фонариков. В какой-то момент луч одного фонарика погас и раздались крики о помощи.

Оказалось, что под одним из детей проломился лёд. Лейтенант полиции Егор Першин прыгнул в образовавшуюся полынью и вытащил подростка из воды. Его коллега капитан полиции Дмитрий Богодаев завернул мальчика в свой бушлат и усадил в автомобиль, — пишет Life.ru со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Сотрудники ДПС срочно доставили ребёнка в медучреждение, в настоящее время с ним всё в порядке.

Как ранее писал NEWS.ru, спасатели совместно с прохожими вытащили из Москвы-реки мужчину. ЧП произошло на Раушской набережной. Пострадавшего передали медикам.