https://static.news.ru/photo/db855a92-28e3-11ea-93bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба столичного главка МЧС России сообщила, что спасатели совместно с прохожими вытащили из Москвы-реки мужчину. Ему оказывают медицинскую помощь.

Пожарные первой пожарно-спасательной части совместно с прохожими спасли с поверхности воды реки Москвы мужчину и передали его медикам, — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Инцидент произошёл на Раушской набережной. В 20:54 мск спасателям поступило сообщение, что в воде находится человек.

Как ранее писал NEWS.ru, 13 декабря в районе Большого Каменного моста сотрудники МЧС спасли мужчину, оказавшегося в акватории Москвы-реки.