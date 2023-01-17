Спасатель поделилась советами по выживанию в лесу Спасатель Голованова посоветовала брать в лес теплую куртку, спички и телефон

Фото: Shutterstock

Для прогулки в лесу с собой обязательно следует взять теплую куртку, заряженный телефон, спички или зажигалку, посоветовала опытный спасатель Анна Голованова. Она рассказала «Невским новостям», что не стоит отправляться в лес в одиночку, а перед прогулкой нужно предупредить друзей и близких о запланированном маршруте и сколько времени планируется провести на природе.

Правильно одеваются туристы — легкая ходовая одежда, чтобы не потеть, а с собой обязательно берут теплую куртку, чтобы надеть на себя при остановке, — порекомендовала Голованова.

Спасатель отметила, что телефон во время прогулки должен быть полностью заряжен. Кроме того, стоит положить в сумку лекарства. При выборе одежды специалист посоветовала обращать внимание на цвета: они должны быть яркими, чтобы в случае чрезвычайно ситуации спасатели смогли увидеть потерявшегося еще издалека.

Ранее начальник отдела защиты лесов «Мособллеса» Святослав Некляев напомнил, что зимой в лесу под снежным покровом могут скрываться неприятные сюрпризы, например незамерзающие ручьи. Он посоветовал заранее продумывать маршрут и тепло одеваться. Эксперт порекомендовал выбирать одежду из натуральных тканей, чтобы не вспотеть во время прогулки и не заболеть.