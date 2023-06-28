Спасатель напомнил, как уберечься от удара молнии Спасатель Гофштейн напомнил, что во время грозы нельзя прятаться под деревьями

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Во время грозы нельзя прятаться под отдельно стоящими деревьями, металлическими столбами, мачтами, флагштоками и конструкциями, напомнил россиянам заслуженный спасатель России Александр Гофштейн. Он рассказал «360», что молнии всегда рациональнее пройти по линии наименьшего сопротивления, зацепив предметы, которые находятся выше.

В момент грозы очень важно, где она вас застает. Если это строение, сооружение или что-то в этом духе, то надо предполагать, что молнии всегда, как любому току, рациональнее пройти по линии наименьшего сопротивления, то есть зацепить наиболее высокие предметы, — пояснил спасатель.

По его словам, при нахождении в поле нужно прятаться в ямах, канавах и любых ложбинах — таким образом человек окажется ниже других предметов. Гофштейн отметил, что велосипеды и мотоциклы могут стать желанной целью для молнии, так как сделаны из металла. То же самое касается и зонтов, предупредил эксперт. Гофштейн порекомендовал держаться от воды на расстоянии не менее чем 100 м при грозе. Если непогода застала во время проведения работ на высоте, то следует немедленно их прекратить и спуститься вниз.

Спасатель рассказал, что практически в 100% случаев попадание молнии в человека приводит к летальному исходу из-за большого разряда тока. В редких ситуациях пострадавшему может повезти и он выживет, получив тяжелые ожоги. Гофштейн объяснил, что необходимо сразу же оказать первую помощь: остановить кровотечение, закрыть место поражения, а также вызвать скорую помощь. Он уточнил, что народная примета, согласно которой после удара молнии человека следует закопать в землю, «абсолютный бред».

Это абсолютный бред. Это не только не помогает, это даже вредит, если у него ожоги, можно занести инфекцию. И тем более протянете время на глупости вместо того, чтобы оказать помощь, — заключил эксперт.

В соцсетях ранее опубликовали видео момента удара молнией мужчины возле овощебазы в Краснодаре. Погибшим оказался гражданин Крыма, который приехал на Кубань, чтобы закупиться продуктами.