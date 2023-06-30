Спасатель напомнил, как не утонуть при судорогах в ноге Спасатель напомнил, как не утонуть при возникшей судороге в ноге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если у человека свело ногу в воде или произошла судорога, ни в коим случае нельзя паниковать, заявил NEWS.ru председатель Всероссийского общества спасения на водах «Восвод» Сергей Михайлов. По его словам, в таких случаях необходимо вытянуть ногу на себя, напрягая мышцы. Спасатель уточнил, что это нужно сделать, даже несмотря на неприятную боль.

Если в воде свело икроножную мышцу, то надо взять за пальцы и тянуть ногу на себя, энергично подтягивать стопу руками к себе, напрягая эту мышцы, даже через боль. Мышца начинает расслабляться и спазм проходит. Если прихватило заднюю часть ноги, то также выпрямить ногу через силу, и судорога отходит, — сказал Михайлов.

Спасатель пояснил, что после выполнения этих действий судорога проходит в течение 20-40 секунд. Затем нужно потихоньку выбираться на берег, не напрягая ногу.

Ранее заслуженный спасатель России Александр Гофштейн напомнил, что во время грозы нельзя прятаться под отдельно стоящими деревьями, металлическими столбами, мачтами, флагштоками и конструкциями. По его словам, при нахождении в поле от удара молнии нужно прятаться в ямах, канавах и любых ложбинах. Гофштейн отметил, что велосипеды и мотоциклы могут стать желанной целью для молнии, так как сделаны из металла. То же самое касается и зонтов, подчеркнул эксперт.