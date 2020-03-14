https://static.news.ru/photo/280c6bf0-65d7-11ea-b1de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главу Минпромторга Дениса Мантурова следует «строго спросить» о причинах дефицита антисептиков и медицинских масок на фоне угрозы распространения коронавируса COVID-2019. Такое поручение профильному комитету Совета Федерации по экономической политике дала спикер Валентина Матвиенко.

Это стало ответом на выступление сенатора Сергея Мамедова, который заявил, что в Москве такие товары «купить невозможно».

Если эта информация соответствует действительности, то <...> действительно, тема тревожная, так не должно быть, — цитирует Матвиенко ТАСС.

Она также предложила запретить массовую скупку медицинских масок в аптеках и закрыть сайты, которые перепродают их по завышенным ценам.

К 14 марта в России выявлено 53 случая заболевания коронавирусом. Шестеро из них уже выздоровели. Таким образом, на данный момент в стране 47 пациентов с подтвержденным диагнозом. Как писал NEWS.ru, два последних на данный момент случая зафиксированы в Кемеровской области.