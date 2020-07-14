Совфед одобрил закон об ужесточении правил организации азартных игр

https://static.news.ru/photo/2940f23c-c67d-11ea-a928-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Совет Федерации на заседании 15 июля одобрил закон, который ужесточает требования к организаторам азартных игр и операторам лотерей.

Об этом сообщает РИА Новости. Новая правовая норма запрещает выступать в качестве организаторов азартных игр и операторов лотерей юридическим лицам, учредители (участники) которых имеют неснятую или непогашенную судимость за преступления против государственной власти. Аналогичное ограничение распространяется на бенефициарных владельцев организаторов азартных игр. В настоящее время организовать азартные игры запрещено юрлицам, учредители (участники) которых имеют неснятую или непогашенную судимость за экономические преступления либо умышленные преступления средней, тяжкой и особо тяжкой степени.

Новый закон также оговаривает, что учредители (участники) организатора азартных игр или оператора лотереи, а также лица, имеющие существенное прямое или косвенное влияние на управление такими компаниями, не могут быть юрлицами, зарегистрированными в государствах или на территориях с льготным налоговым режимом, где не предусматривается раскрытия и предоставления информации по финансовым операциям, входящим в утверждённый Министерством финансов РФ перечень.

Новая правовая норма относится в том числе и к компаниям, занимающимся букмекерским бизнесом.

Закон ожидает подписи президента и официального опубликования, через 90 дней после которого он вступит в силу. Проект изначально разрабатывался кабмином с целью приведения законодательства в области азартных игр в соответствие с Концепцией развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как писал NEWS.ru, в конце апреля Минэкономразвития исключило букмекерские конторы из списка системообразующих предприятий. Сферу игорной деятельности убрали из обновлённых критериев отбора системообразующих организаций, которым в период пандемии коронавируса положена приоритетная финансовая господдержка, после проверки Генпрокуратуры.