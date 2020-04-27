Букмекерские конторы исключены из списка системообразующих предприятий

https://static.news.ru/photo/0c49e5c8-8882-11ea-abd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Минэкономразвития (МЭР) исключило букмекерские конторы из списка системообразующих предприятий по настоянию Генпрокуратуры России. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что сферу игорной деятельности убрали из обновлённых критериев отбора системообразующих предприятий, которым в период пандемии коронавируса положена приоритетная финансовая господдержка, после проверки Генпрокураты.

Как сообщает «Интерфакс», согласно обновлённым критериям МЭР, на поддержку государства могут рассчитывать градообразующие предприятия, организации, обеспечивающие информационную безопасность в Интернете и транспортную доступность удалённых территорий, а также юридические лица, осуществляющие эксплуатацию критически важной инфраструктуры.

Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура получила информацию о включении букмекерских контор в список системообразующих предприятий. Минэкономразвития было поручено обосновать нахождение этих компаний в перечне. В Генпрокуратуре также отметили, что сотрудники ведомства на фоне распространения коронавируса постоянно следят за соблюдением законов в жизненно важных сферах экономики, в том числе и в сфере оказания господдержки бизнесу.