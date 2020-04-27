Букмекерские конторы исключены из списка системообразующих предприятий

Минэкономразвития (МЭР) исключило букмекерские конторы из списка системообразующих предприятий по настоянию Генпрокуратуры России. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Отмечается, что сферу игорной деятельности убрали из обновлённых критериев отбора системообразующих предприятий, которым в период пандемии коронавируса положена приоритетная финансовая господдержка, после проверки Генпрокураты.
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Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура получила информацию о включении букмекерских контор в список системообразующих предприятий. Минэкономразвития было поручено обосновать нахождение этих компаний в перечне. В Генпрокуратуре также отметили, что сотрудники ведомства на фоне распространения коронавируса постоянно следят за соблюдением законов в жизненно важных сферах экономики, в том числе и в сфере оказания господдержки бизнесу.
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