Совет Федерации одобрил законы о «регуляторной гильотине»

https://static.news.ru/photo/ae308b88-cd94-11ea-a922-fa163e074e61_660.jpg Фото: council.gov.ru

На пленарном заседании Совета Федерации был одобрен пакет законов о «регуляторной гильотине». Он направлен на комплексное правовое урегулирование контрольно-надзорной деятельности в РФ.

После принятия закона в России появится новая модель управления рисками, будет введено понятие контрольно-надзорного производства, процедуры, права и обязанности всех участников такой деятельности будет закреплены.

Проверки перестанут быть основным инструментом контроля. Будут введены новые виды контрольных мероприятий: рейд, контрольная закупка, а также выездные обследования. Рекомендации, информирование и консультирование станут главными профилактическими мерами.

Закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вступит в силу 1 июля 2021 года, кроме положений, для которых прописаны другие сроки.

Также был одобрен закон «Об обязательных требованиях в РФ». Он определяет правовые и организационные основы управления, а также то, как будут оцениваться применяемые требования. В законе разъясняется, что такое понятие «обязательное требование», прописаны цели, основные принципы, а также полномочия по их установлению. Указан порядок разработки и вступления в силу нормативных актов с такими требованиями.

Правительство ежегодно будет отчитываться перед Госдумой и Советом Федерации о работе по применению обязательных требований. Закон вступит в силу 1 ноября 2020 года, кроме некоторых положений, которые начнут действовать в более поздние сроки.

«Регуляторной гильотиной» называется реформа контрольно-надзорной деятельности. Она предполагает полный пересмотр обязательных требований, которые будут предъявляться к бизнесу. Регулирование должно вступить в силу 1 января 2021 года.

NEWS.ru писал, что Совфед одобрил закон о праве кабмина увеличить расходы бюджета без поправок.