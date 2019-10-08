https://static.news.ru/photo/f7f18df8-e9ab-11e9-b246-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники ГИБДД Москвы выявили 323 нарушения в сфере пассажирских перевозок с начала 2019 года. В результате более 300 водителей и должностных лиц привлечены к административной ответственности.

Водители чаще всего попадались на управлении неисправным транспортом или в условиях, когда его эксплуатация запрещена. Должностные лица преимущественно наказывались за выпуск в эксплуатацию транспортных средств, не зарегистрированных в установленном порядке или не прошедших техосмотр, а также имеющих превышение нормативов по уровню шума или содержанию загрязняющих веществ в выхлопе.

Кроме того, за девять месяцев 2019 года привлечено к ответственности шесть юридических лиц. Они также были уличены в использовании незарегистрированного или не прошедшего техосмотр транспорта. Две организации были оштрафованы за невыполнение предписаний надзорного органа в области обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по столице.

Ранее News.ru писал, что в России растёт число ДТП с участием пассажирских автобусов. По словам экспертов, одной из причин тому является использование старой техники. В России нет законодательного ограничения по возрасту эксплуатации автобусов, тогда как в большинстве стран мира транспортные средства старше 10 лет не используются для перевозок пассажиров.