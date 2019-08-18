Сразу в двух российских субъектах 17 августа произошли крупные дорожно-транспортные происшествия с участием пассажирских автобусов — одно в Тульской области, другое в Перми. News.ru попытался выяснить, сколько людей пострадали за пятилетний период в дтп с участием автобуса.

В Перми в Орджоникидзевском районе водитель автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением. Транспортное средство ударилось о бетонную стену здания компании «ЖБК-7». В ДТП погиб один человек.

Другая авария со смертельным исходом случилась в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области. Автобус ехал по автодороге Лапотково — Ефремов.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, который ехал по маршруту Тула — Липецк. Есть сведения об одном погибшем — водителе Kia Rio. По предварительным данным, пострадали 11 пассажиров», — приводит ТАСС данные регионального управления МВД.

Не успели сводки с подробностями о ДТП сойти с главных страниц новостных сайтов, как стало известно о том, что в Москве в столб врезался туристический автобус с гражданами Китая. По предварительной оценке, пострадало 15 человек, некоторые сми сообщают о 18 потерпевших. Пассажиры получили легкие травмы. В интернет попали записи камер наружного наблюдения, на которых запечатлен момент аварии. Автобус, двигается в третьей полосе, затем резко принимает вправо и въезжает в столб. Часть комментаторов под видео предположила, что, вероятно, водитель понял, что не успевает затормозить на влажном асфальте, и, резко поворачивая, пытался избежать столкновения с остановившимися перед перекрёстком легковыми автомобилями.

С начала августа произошёл уже целый ряд серьёзных ДТП с участием автобусов. 16 числа на 183-м км трассы Чебаркуль — Уйское в Челябинской области водитель этого общественного транспорта врезался в идущий впереди него грузовик. Пострадали девять человек. 10 августа 16 пассажиров получили травмы после того, как в Куртамышском районе Курганской области перевернулся рейсовый автобус с 47 пассажирами. В тот же день в Тамбовской области пять человек погибло в результате лобового столкновения микроавтобусов Fiat Ducato и Citroën Jumpy.

region.tver.ru/Global Look Press

Статистика сообщает, что август 2019 года не является особо опасным месяцем для путешествующих на автобусах. Согласно данным Госавтоинспекции ДТП с участием этого вида транспорта в России происходят все чаще, правда, стоит отметить, что ухудшается и показатель смертности на дорогах и на других видах транспорта. Так за первые пять месяцев 2019 года произошел наибольший прирост числа ДТП с участием велосипедистов. ГИБДД зафиксировало 1381 таких дорожных происшествия — рост на 20% по сравнению с прошлым годом. За этот же отчетный период число всех пострадавших во время ДТП достигло более 21 тыс. человек. Стало больше происшествий, а также пострадавших с участием тех водителей, у которых есть лицензия на перевозочную деятельность: 923 случая (повышение на 22,7%). В случае водителей автобусов с лицензией на перевозочную деятельность показатель составляет 1 460 случаев (+ 1,3%).

Если же ознакомиться со статистикой предыдущих лет, то выяснится, что число ДТП с участием автобусов увеличивается пятый год подряд. По данным ГИБДД, количество аварий, произошедших по вине водителей автобусов, выросло в 2017 году на 5,9 % до 5 608 случаев. В 2016 году прирост по этому показателю составил 6 %, в 2015 году — 1,9 %. В предыдущем, 2018 году, рост за первые семь месяцев составил 3,7% по равнению с аналогичным периодом 2017 года. Большая часть аварий совершается при регулярной перевозке на муниципальных маршрутах — обычных городских рейсовых автобусах.

На проблему большого числа ДТП с участием такого вида транспорта в 2017 году обращал внимание президент Владимир Путин.

«Мы в 2011 году отменили лицензирование на некоторые виды автомобильных перевозок, в том числе автобусные, и с этого времени неуклонно растет количество ДТП с участием автобусов. За первую половину этого года рост значительный — по сравнению даже с прошлым», — заявил президент во время совещания с министрами.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

В 2013 году правительство РФ приняло постановление, ограничивающее срок эксплуатации автобусов для перевозки детей 10 годами, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Правда, с тех пор вступление в силу законопроекта уже несколько раз откладывалось — в последний раз до 2020 года. В начале года вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева в беседе с журналистами отмечала, что «во всем цивилизованном мире» автобусы старше десяти лет не используются в пассажирских перевозках.

«В России больше половины автобусного парка составляет старая техника, и с каждым годом парк продолжает стремительно стареть. При этом законодательных ограничений по возрасту эксплуатации автобусов до сих пор нет», — подчеркивала Матвеева.

По ее словам, риски отказа тормозной системы и других элементов безопасности у старой техники очень высоки, при этом запас прочности конструкции старых автобусов снижается в 1,5 — 2,5 раза, что увеличивает риск внезапного выхода из строя узлов и агрегатов машины.

Описанное выше позволяет сделать вывод о том, что главной причиной частых ДТП с автобусами является износ техники и пока законодательно не ограничить время эксплуатации автобусов, ситуацию вряд ли получится исправить.